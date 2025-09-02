martedì, 2 Settembre , 25

Ballando con le stelle, svelate tutte le coppie: “Ora il cast è completo”

(Adnkronos) - La ventesima edizione di Ballando con...

Casa Bianca: stasera alle 20 “annuncio” di Trump dallo Studio Ovale

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Chiuso in un sacchetto e gettato in una campana del vetro, salvato gattino di 20 giorni

(Adnkronos) - È salvo per miracolo il gattino...

Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore”

(Adnkronos) - I Paesi europei che riconoscono lo...
gaza,-la-global-sumud-flotilla-e-ripartita-da-barcellona
Gaza, la Global Sumud Flotilla è ripartita da Barcellona

Gaza, la Global Sumud Flotilla è ripartita da Barcellona

Video NewsGaza, la Global Sumud Flotilla è ripartita da Barcellona
Redazione-web
Di Redazione-web

Dopo che era rientrata in porto per condizioni meteo avverse

Barcellona, 2 set. (askanews) – La Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, che trasporta aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi, tra cui l’attivista ambientalista Greta Thunberg, è salpata nuovamente da Barcellona diverse ore dopo che i venti l’hanno costretta a rientrare nel porto catalano. Circa 20 imbarcazioni avevano inizialmente lasciato Barcellona domenica 31 agosto, con l’obiettivo di “aprire un corridoio umanitario” verso Gaza nel mezzo della guerra tra Israele e Hamas, prima che le condizioni meteo le obbligassero a rientrare. Le imbarcazioni dovrebbero arrivare a Gaza a metà settembre, ma Israele ha bloccato due precedenti tentativi di consegna di aiuti via mare da parte di attivisti a giugno e luglio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.