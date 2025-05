gaza,-la-maggiornaza-ue-favorevole-a-rivedere-l’intesa-con-israele

dal nostro corrispondente Alessio Pisanò

BRUXELLES – Ennesimo raid nella notte delle forze armate di Israele nella Striscia di Gaza. Bersaglio questa volta è stata una scuola a Gaza City nel quartiere di Daraj, utilizzata come rifugio per sfollati e ritenuta dalle forze di Tel Aviv un covo dei militanti di Hamas. Il bilancio del raid attualmente è di 36 morti, tra cui anche donne e bambini. Solo ieri, a Madrid si era riunito il “G5+”, un insieme di 20 Paesi – tra Stati Ue e del Medio Oriente – che sostengono la soluzione dei due Stati e chiedono uno stop delle offensive nella Striscia. “La guerra a Gaza deve finire. La situazione è disumana e crudele. Il popolo palestinese ha diritto alla speranza. Quella dei due Stati, Palestina e Israele che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza, è la soluzione” ha scritto su X il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares a margine dell’incontro. Bruxelles, intanto, ha deciso di avviare ufficialmente la revisione dell’accordo di associazione Unione Europea-Israele, un testo che rappresenta la base giuridica delle intese commerciali con Tel Aviv ed era entrato in vigore nel giugno del 2000.

Particolarmente sotto esame sarà l’articolo 2 dell’accordo, clausola chiave che vincola le relazioni tra l’Ue e Israele al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. La decisione era stata presa a inizio della scorsa settimana, quando 17 su 27 dei ministri degli Esteri Ue riuniti a Bruxelles avevano appoggiato la proposta del ministro olandese Caspar Veldkamp. L’obiettivo della revisione sarà quello di stabilire se Israele stia o meno rispettando i principi dell’articolo 2; una decisione non da poco, visto che l’Unione europea è attualmente il principale partner commerciale di Israele, con scambi superiori ai 45 miliardi di euro all’anno.”Dalle discussioni con i ministri degli Esteri è emerso chiaramente che esiste una forte maggioranza a favore della revisione dell’articolo 2 dell’accordo di associazione con Israele” aveva ribadito a margine dell’incontro l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas. La proposta avanzata da Veldkamp ha trovato il supporto di più della metà dei Paesi membri, ma all’appello mancano Italia e Germania, che si sono espresse contro alla revisione dell’accordo.

