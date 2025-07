gaza,-l’esercito-israeliano-a-deir-al-balah:-pronti-per-le-operazioni-di-terra

ROMA – Nuova operazione di Israele nella Striscia di Gaza. Il tenente colonnello dell’esercito israeliano (Idf) Avichay Adraee ha emesso un ordine di evacuazione nella Striscia di Gaza centrale: “A tutti coloro che si trovano nella zona sud-occidentale di Deir al-Balah, compresi coloro che si trovano all’interno delle tende nella zona, per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente e dirigetevi a sud verso Mawasi- scrive su X- Le Idf continuano a operare con grande forza per distruggere le capacità del nemico e le infrastrutture terroristiche nella zona, espandendo le loro attività in quest’area per operare in un’area in cui non hanno mai operato prima”.

“È la prima volta dall’inizio della guerra che le Idf diffondono un avviso di evacuazione per la zona di Deir al-Balah, una delle poche località della Striscia in cui l’esercito non ha operato con truppe di terra”, si legge su Times of Israel. Le Idf “hanno evitato operazioni di terra nelle zone in cui ritengono che Hamas tenga degli ostaggi, per non metterli in pericolo, dato che il gruppo terroristico ha promesso di giustiziare i prigionieri se le truppe si avvicinassero”.

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة ⭕️يواصل جيش الدفاع العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في… pic.twitter.com/dcDvPcJLC1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2025

