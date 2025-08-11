lunedì, 11 Agosto , 25

Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

(Adnkronos) - E' morto oggi, lunedì 11 agosto,...

Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

(Adnkronos) - Crisi sempre più nera per Daniil...

Botulino, richiamo del Ministero per 4 lotti di friarielli

(Adnkronos) - Il ministero della Salute ha richiamato...

Cannabis, potenza in aumento: 5 cose da sapere su rischio psicosi

(Adnkronos) - "La cannabis degli anni 2000 non...
gaza,-macron:-“espansione-operazione-idf-preannuncia-disastro-epocale”
Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”

Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, Macron: "Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’annuncio del governo israeliano di un’espansione delle operazioni a Gaza City e nei campi di Mawasi e di una rioccupazione preannuncia un disastro di gravità senza precedenti e una corsa sfrenata verso una guerra permanente”. Così il presidente francese Emmanuel Macron, in dichiarazioni diffuse dal suo ufficio alla stampa, ha commentato i piani di Israele di intensificare l’azione militare nella Striscia. 

“Gli ostaggi israeliani e la popolazione di Gaza continueranno a essere le principali vittime di questa strategia”, ha aggiunto Macron, sottolineando che “questa guerra deve finire ora con un cessate il fuoco permanente”. Il presidente francese ha inoltre proposto la creazione di una coalizione internazionale sotto mandato delle Nazioni Unite per stabilizzare Gaza. 

“Una missione di stabilizzazione sotto mandato dell’Onu per mettere in sicurezza la Striscia di Gaza”, è la proposta ribadita da Macron. 

Il presidente francese ha spiegato che “la priorità” di una “coalizione internazionale sotto mandato dell’Onu” sarebbe “combattere il terrorismo, stabilizzare Gaza, sostenere le sue popolazioni e istituire una governance di pace e stabilità”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.