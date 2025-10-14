gaza,-meloni-annuncia-vertice-con-i-ministri-sulla-ricostruzione

ROMA – L’Italia, come ha assicurato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente, avvenuta ieri in Egitto, Meloni ha chiesto oggi, nel corso del Consiglio dei ministri, che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari.

È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La riunione, che sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani è fissata per domani alle 14.00, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio sarà impegnata, nel frattempo, nel Processo di Aqaba, che si terrà sempre domani a Roma.

All’incontro, concludono le fonti di governo, prenderanno parte i ministeri interessati (Esteri, Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it