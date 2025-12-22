gaza,-msf:-“a-rischio-la-nostra-presenza-con-le-nuove-regole-israeliane-sulle-ong”

ROMA – “Le nuove regole israeliane sulla registrazione delle organizzazioni non governative internazionali (Ong) rischiano di lasciare centinaia di migliaia di persone a Gaza, in Palestina, senza assistenza sanitaria salvavita nel 2026”, lo scrive in una nota Medici Senza Frontiere (MSF), una delle più grandi organizzazioni mediche che operano oggi a Gaza. “I nuovi requisiti minacciano di revocare la registrazione alle Ong a partire dal 1° gennaio. Questa mancata registrazione impedirebbe a organizzazioni come MSF di fornire servizi essenziali alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania”, si legge ancora.

“Con il sistema sanitario di Gaza già distrutto, la perdita dell’accesso alle risorse per le organizzazioni umanitarie indipendenti ed esperte rappresenterebbe un disastro per i palestinesi. MSF chiede alle autorità israeliane di garantire che le Ong internazionali possano mantenere e proseguire la loro risposta imparziale e indipendente a Gaza. La risposta umanitaria, già limitata, non può essere ulteriormente smantellata”, sottolinea ancora l’organizzazione.

“Nell’ultimo anno, le équipe di MSF hanno curato centinaia di migliaia di pazienti e distribuito centinaia di milioni di litri d’acqua” , afferma Pascale Coissard, coordinatrice delle emergenze di MSF per Gaza.

“Le équipe di MSF stanno cercando di espandere le attività e supportare il sistema sanitario di Gaza, ormai in rovina- prosegue Coissard- solo nel 2025 abbiamo effettuato quasi 800.000 visite ambulatoriali e gestito più di 100.000 casi di trauma e, se otterremo la registrazione, prevediamo di continuare a rafforzare le nostre attività nel 2026”.

I NUMERI DELL’OPERATO DI MSF

MSF fornisce un’enorme quantità di assistenza sanitaria salvavita, ma nemmeno questa è sufficiente a soddisfare gli enormi bisogni della popolazione di Gaza. Solo nel 2025, con un budget di oltre 100 milioni di euro, le équipe di MSF hanno gestito oltre 100.000 casi di trauma; gestito l’assistenza per oltre 400 posti letto; eseguito 22.700 interventi chirurgici su quasi 10.000 pazienti; effettuato quasi 800.000 visite ambulatoriali; somministrato 45.000 vaccinazioni; assistito a oltre 10.000 parti; fornito oltre 40.000 sedute individuali e di gruppo di salute mentale per oltre 60.000 persone; distribuito oltre 700 milioni di litri di acqua e prodotto quasi 100 milioni di litri di acqua pulita.

Per il 2026, MSF ha impegnato circa 100-120 milioni di euro per la sua risposta umanitaria a Gaza. Molti dei servizi forniti da MSF sono in gran parte indisponibili altrove a Gaza a causa della distruzione del sistema sanitario.

Se MSF perdesse l’accesso a Gaza nel 2026, a causa delle autorità israeliane, gran parte della popolazione di Gaza perderebbe l’accesso a cure mediche essenziali, acqua e supporto salvavita. Le attività di MSF assistono quasi mezzo milione di persone a Gaza attraverso il nostro supporto vitale al sistema sanitario distrutto.

MSF continua a cercare un dialogo costruttivo con le autorità israeliane per proseguire le proprie attività. A Gaza, MSF supporta attualmente sei ospedali pubblici e gestisce due ospedali da campo. MSF supporta inoltre quattro centri di assistenza sanitaria generale e gestisce un centro nutrizionale per pazienti malnutriti. MSF ha recentemente aperto sei nuovi centri medici che forniscono assistenza medica per le ferite e altri servizi sanitari generali. MSF lavora nei Territori Palestinesi Occupati dal 1989.

