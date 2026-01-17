gaza,-netanyahu:-“composizione-board-of-peace-contrasta-con-politica-israele”.-crepe-con-usa?

sabato, 17 Gennaio , 26

(Adnkronos) – “L’annuncio riguardante la composizione del consiglio esecutivo di Gaza, che opererà sotto l’egida del Board of Peace, non è stato coordinato con Israele ed è in contrasto con la sua politica. Il primo ministro ha incaricato il ministro degli Esteri di sollevare la questione con il segretario di Stato americano”. Lo ha dichiarato in una nota l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo la diffusione dei primi nomi dei capi di governo invitati dal presidente Donald Trump a far parte del Board of Peace, tra cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 

Critiche anche da parte della Jihad Islamica palestinese che ha accolto con freddezza l’annuncio di Trump sulla costituzione del Board of Peace per Gaza, giudicando i membri scelti per servire gli interessi di Israele. 

“Siamo rimasti sorpresi dalla composizione del cosiddetto Board of Peace e dai nomi annunciati, selezionati secondo criteri israeliani e a favore dell’occupazione, il che dimostra chiaramente intenzioni negative premeditate riguardo all’attuazione dell’accordo” di cessate il fuoco, in vigore nella Striscia di Gaza, si legge in un comunicato.  

Intanto l’ex primo ministro britannico, Tony Blair, si è detto “onorato” di essere stato scelto dal presidente americano per far parte del board. “Ringrazio il presidente Trump per la sua leadership nell’istituzione del Board of Peace e sono onorato di essere stato nominato nel suo Consiglio esecutivo”, ha affermato l’ex inviato del Quartetto per il Medio Oriente in una dichiarazione all’Afp. 

