Gaza, Netanyahu: “Israele non accetterà richieste Hamas”. Tel Aviv ‘spegne’ al-Jazeera

(Adnkronos) – Israele “non accetterà le richieste di Hamas” e “continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”. Lo ha ribadito il premier israeliano Benjamin Netanyahu in dichiarazioni in video, ripetendo quanto afferma dall’attacco del 7 ottobre scorso in Israele e dall’avvio delle operazioni militari israeliane contro Hamas nella Striscia di Gaza. “Hamas è irremovibile nelle sue posizioni” e Israele “non accetterà richieste di Hamas il cui significato è la resa”, ha detto ancora il premier israeliano.

Nelle dichiarazioni video, mentre crescevano le speranze di un accordo per la fine della guerra a Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia dal 7 ottobre, Netanyahu ha affermato che Israele non accetterà la fine della campagna militare a Gaza e il ritiro delle truppe delle Idf dalla Striscia. “Israele non può accettarlo – ha detto -. Non siamo pronti ad accettare una situazione in cui i battaglioni di Hamas escono dai loro bunker, riprendono il controllo di Gaza, ricostruiscono la loro infrastruttura militare e tornano a minacciare i cittadini di Israele nelle comunità vicine, nelle città del sud, in tutte le zone del Paese”.

“Israele non accetterà le richieste di Hamas, che significano la resa, e continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”, ha quindi ribadito Netanyahu, accusando Hamas di “rimanere trincerato nelle sue posizioni”, mentre Israele si dice ancora aperto a un accordo.

Il ministro israeliano delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, ha firmato le disposizioni per spegnere al-Jazeera in Israele subito dopo che il governo di Benjamin Netanyahu ha dato il via libera unanime allo stop delle attività della rete, in linea con una legge passata ad aprile dalla Knesset. “Le nostre disposizioni entreranno in vigore immediatamente – afferma Karhi in dichiarazioni rilanciate dal Times of Israel -. E’ passato troppo tempo e ci sono stati troppi impedimenti legali inutili per fermare finalmente la macchina ben oleata di istigazione di al-Jazeera, che nuoce alla sicurezza dello Stato”.

“La propaganda di Hamas, coloro che istigano contro Israele, che danneggiano le sicurezza di Israele e dei soldati delle Idf, non trasmetteranno più da Israele e saranno sequestrate le attrezzature”, aggiunge Karhi.

“Il governo da me guidato ha deciso all’unanimità: il canale di istigazione al-Jazeera sarà chiuso in Israele”. Scrive così su X il premier israeliano Netanyahu.

Sarebbero 34.683 le persone morte dal 7 ottobre dello scorso anno nella Striscia di Gaza dove proseguono le operazioni militari israeliane, scattate in risposta all’attacco sferrato quel giorno in Israele. Il nuovo bilancio diffuso dal ministero della Sanità di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas, parla anche di almeno 78.018 palestinesi rimasti feriti. Lo riporta la tv satellitare al-Jazeera.

Una donna armata di coltello è stata arrestata questa mattina nella città vecchia di Gerusalemme, vicino all’ingresso del Monte del tempio. Lo ha riferito la polizia, secondo cui gli agenti si sono insospettiti quando hanno visto che la donna nascondeva la mano sotto al velo. “I poliziotti hanno iniziato a interrogare la sospetta, che rifiutava di far vedere le mani”, ha riferito la polizia, secondo cui, durante l’interrogatorio, la donna ha estratto il coltello e gli agenti a quel punto l’hanno immobilizzata.