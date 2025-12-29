lunedì, 29 Dicembre , 25

Benzina e diesel, prezzi calano ancora: verde ai minimi da oltre 4 anni

(Adnkronos) - Sono proseguiti anche nei giorni di...

Brasile, l’ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico

(Adnkronos) - Jair Bolsonaro si è sottoposto sabato...

Gelo lampo sull’Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo

(Adnkronos) - Verso la fine del 2025 con...

Brigitte Bardot, la partita sull’eredità tra Fondazione e figlio mai amato

(Adnkronos) - La morte di Brigitte Bardot apre...
gaza,-netanyahu-nel-pomeriggio-da-trump:-cessate-il-fuoco-al-centro
Gaza, Netanyahu nel pomeriggio da Trump: cessate il fuoco al centro

Gaza, Netanyahu nel pomeriggio da Trump: cessate il fuoco al centro

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, Netanyahu nel pomeriggio da Trump: cessate il fuoco al centro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump alle 19 ore italiane, nel resort del presidente degli Stati Uniti, Mar-a-Lago, in Florida, mentre aumentano i timori che Israele possa lanciare nuove offensive contro i nemici regionali, facendo potenzialmente sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nell’instabilità. Il primo ministro israeliano ha lasciato Israele ieri per la sua quinta visita negli Stati Uniti quest’anno per incontrare Trump. 

In cima all’agenda ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, che a ottobre ha posto fine alla devastante guerra durata due anni. Sebbene i termini concordati per una fase iniziale siano stati in gran parte completati, con le forze israeliane che si sono ritirate in nuove posizioni e Hamas che ha rilasciato tutti gli ostaggi vivi e tutti tranne uno tra quelli morti, l’attuazione della seconda fase del piano in 20 punti del presidente si trova ad affrontare sfide imponenti.  

Si teme anche che Israele lanci nuove offensive contro Hezbollah in Libano, rompendo un cessate il fuoco stabilito più di un anno fa, o contro l’Iran, che accusa di aver accelerato la produzione di missili balistici negli ultimi mesi. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.