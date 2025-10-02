gaza,-oms:-170mila-feriti,-un-quarto-con-lesioni-invalidanti

giovedì, 2 Ottobre , 25

Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi

(Adnkronos) - Elon Musk è la prima persona...

Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte

(Adnkronos) - Roma sconfitta in casa 0-1 con...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Russia, l’allarme di Rutte: “Nuovi missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra”

(Adnkronos) - I nuovi missili della Russia non...
In due anni uccise 66mila persone, il 70% donne e bambini

Ginevra, 2 ott. (askanews) – Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato l’allarme sulla crisi umanitaria a Gaza, ricordando che in due anni di conflitto sono state uccise oltre 66mila persone, “il 70% donne e bambini”, mentre migliaia risultano ancora dispersi e presumibilmente morti. Parlando in conferenza stampa a Ginevra, Tedros ha sottolineato che quasi 170mila persone sono rimaste ferite e che “almeno un quarto di queste ha subito lesioni potenzialmente invalidanti, che richiedono cure immediate e riabilitazione continua”.Il numero uno dell’Oms ha poi ricordato le condizioni estreme in cui hanno operato i sanitari e gli operatori umanitari durante il conflitto: “Con scorte minime di cibo, carburante e mezzi di trasporto, molti hanno pagato con la vita. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, quasi 1.800 operatori sanitari e almeno 543 operatori umanitari sono stati uccisi”. Tedros ha infine accolto con favore il piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa Donald Trump e sostenuto da diversi Paesi della regione e della comunità internazionale.

