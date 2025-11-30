domenica, 30 Novembre , 25

Sanremo 2026, caccia agli esclusi: i ‘no’ di Conti agli aspiranti big

(Adnkronos) - Spenti i riflettori sull'annuncio dei 30...

Calcio, il Var sta riscrivendo (male) le regole di uno sport diventato un videogioco: il caso Pavlovic

(Adnkronos) - Non è più solo un problema...

Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello

(Adnkronos) - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana...

Verissimo, Diego Dalla Palma: “Ho programmato la mia morte”. E Silvia Toffanin lo affronta

(Adnkronos) - "La vecchiaia è la peggior malattia....
gaza,-papa-leone-xiv:-ancora-israele-non-lo-accetta,-ma-l’unica-soluzione-sono-i-due-stati
Gaza, Papa Leone XIV: ancora Israele non lo accetta, ma l’unica soluzione sono i due Stati

Gaza, Papa Leone XIV: ancora Israele non lo accetta, ma l’unica soluzione sono i due Stati

AttualitàGaza, Papa Leone XIV: ancora Israele non lo accetta, ma l’unica soluzione sono i due Stati
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 30 nov. (askanews) – “La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione dei due Stati” in Medio Oriente e di questo si è parlato anche nel corso del colloquio con il presidente turco Erdogan. A spiegarlo è stato lo stesso Papa Leone parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo che oggi lo ha portato da Istanbul a Beirut nell’ambito del suo viaggio apostolico.

“Sappiamo tutti che in questo momento ancora Israele non accetta questa soluzione, ma la vediamo come unica soluzione che potrebbe offrire – diciamo – una soluzione al conflitto che continuamente vivono”, ha detto il pontefice.

“Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci a una soluzione con giustizia per tutti. Abbiamo parlato di questo con il presidente Erdogan, lui certamente è d’accordo con questa proposta. La Turchia – ha concluso il pontefice – ha un ruolo importante che potrebbe giocare in questo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.