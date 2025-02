Gaza, Parolin: “I palestinesi devono resare lì”

ROMA – “La popolazione palestinese deve rimanere nella sua terra, questo è uno dei punti fondamentali della Santa Sede. Nessuna deportazione. Anche perché come sottolineato anche da parte italiana, questo creerebbe una nuova crisi delle immigrazioni, spostare 2 milioni di persone da lì non ha senso. E nei paesi vicini non sono assolutamente disponibili ad accoglierli. Abbiamo sentito anche il re di Giordania che è stato a Washington e che ha detto assolutamente no. Bisogna trovare una soluzione e la soluzione secondo noi è quella dei due stati”. Lo dice il segretario di Stato Varicano, cardinale Pietro Parolin al termine della cerimonia per l’anniversario dei Parti Lateranensi nella sede dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede.

IN ARRIVO A CIAMPINO PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI PROVENIENTE DA GAZA

In arrivo all’aeroporto di Ciampino questa sera l’aereo che trasporta un primo gruppo di piccoli pazienti oncologici e i loro accompagnatori provenienti dalla Striscia di Gaza per essere presi in cura dallo staff della Clinica pediatrica del Policlinico universitario Umberto I di Roma. Ad attenderli, una delegazione composta dal Ministro degli affari esteri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la Rettrice della Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni e il Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Umberto I Fabrizio d’Alba. “È in momenti come questo che la missione civile dell’università si esprime a pieno, ed è un onore per me sapere che le nostre professionalità sono in prima linea a sostenere le popolazioni duramente colpite nel corso dei conflitti- sottolinea la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni- I bambini, che hanno bisogno di terapie oncologiche urgenti, saranno presi in cura dai medici della Clinica pediatrica e saranno affiancati da mediatori linguistici e culturali del nostro Ateneo, per agevolare quanto più possibile la loro permanenza in questo nuovo contesto e durante un percorso di cura comunque difficile”.

I bambini saranno portati al Policlinico dove li attende un’equipe medico-sanitaria per la prima accoglienza e poi il trasferimento in reparto dove potranno seguire con continuità il loro piano terapeutico.”Il ‘nostro’ Policlinico- aggiunge il direttore generale Fabrizio d’Alba- ha predisposto dei percorsi di presa in carico di questi piccoli pazienti coinvolgendo tutti i professionisti della Clinica Pediatrica. All’equipe onco-ematologica pediatrica guidata dalla Professoressa Loredana Amoroso si affiancheranno gli anestesisti, gli ematologi, i chirurghi pediatrici, i radiologi interventisti e tutto il personale infermieristico. Insieme mobilitati per questo speciale ricovero umanitario come ogni giorno con professionalità e umanità, lo sono nel prendersi cura dei pazienti più piccoli”. “Una gioia vedere il primo gruppo di piccoli pazienti oncologici provenienti dalla striscia di Gaza atterrare a Ciampino- dichiara il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca- Verranno presi in carico dalla Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I, una vera eccellenza del nostro sistema universitario e sanitario. Ringrazio la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e il Direttore Generale Fabrizio d’Alba per tutto ciò che il nostro Servizio Sanitario Regionale continuerà a fare per garantire il diritto universale alla salute a tutti, in modo particolare ai più fragili negli scenari più complessi del mondo”. Una delegazione della Sapienza, partita lo scorso 6 febbraio per la città di Ashdod nell’ambito dell’iniziativa “Food for Gaza”, aveva condotto una ricognizione sul territorio dei bisogni più urgenti e di azioni mirate a favore della popolazione materno infantile del territorio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it