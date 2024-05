gaza,-preghiera-per-la-morte-del-direttore-dell’ospedale-al-wafaa

Ucciso in un attacco contro la struttura

Roma, 18 nov. (askanews) – Palestinesi raccolti in preghiera davanti al corpo avvolto in un sudario di Medhat Mheisen, il direttore dell’ospedale al-Wafaa, ucciso in un attacco contro la struttura a Gaza City.Più di 12.000 persone sono state uccise negli attacchi via terra e aria di Israele nella Striscia di Gaza, secondo un bilancio del ministero della Sanità di Hamas. La guerra Israele-Hamas si è riaccesa il 7 ottobre dopo il sanguinario attacco dei miliziani nel sud di Israele, quando 1.200 persone sono state brutalmente assassinate e circa 240 israeliani sono stati rapiti.