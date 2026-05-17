gaza,-raid-israeliano-colpisce-la-mensa-degli-sfollati-a-deir-al-balah:-morti-e-feriti

Roma, 17 mag. (askanews) – Tre persone sono state uccise in un attacco con droni messo a segno dalle forze israeliane contro una mensa comunitaria a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti ospedaliere, secondo cui ci sono diversi feriti.

La mensa, situata nei pressi dell’ospedale di Al-Aqsa, è legata al governo turco. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, si tratta di un’organizzazione che offre pasti caldi alle famiglie sfollate a Deir al-Balah.

La maggior parte degli sfollati di Deir al-Balah proviene dalla zona orientale della città, dove non è consentito il rientro nelle proprie case, e da Khan Younis e Rafah.