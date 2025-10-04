sabato, 4 Ottobre , 25
gaza,-riunione-d’urgenza-di-netanyahu-senza-smotrich-e-ben-gvir:-il-retroscena
Gaza, riunione d’urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena

Gaza, riunione d’urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, riunione d'urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato consultazioni d’emergenza nella notte dopo la risposta di Hamas al piano Trump per “la fine del conflitto a Gaza”. A rivelare il retroscena è il sito di notizie israeliano Ynet, secondo cui erano presidenti i vertici della Difesa, il ministro della Difesa, Israel Katz, e il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. 

Secondo fonti dell’entourage di Netanyahu citate nelle scorse ore da Channel 12, il premier non valuterebbe in modo positivo la risposta di Hamas al piano Trump e sarebbe rimasto sorpreso dalla reazione del tycoon.  

“La considerano per lo più come una risposta negativa – emerge alle notizie rilanciate dal Times of Israel -. Ma
vanno avanti assecondando l’impegno Trump perché non hanno altra opzione”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.