venerdì, 3 Ottobre , 25
gaza,-schlein:-mobilitazione-straordinaria,-e-risposta-alle-minacce
Gaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce

Gaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce

Video NewsGaza, Schlein: mobilitazione straordinaria, è risposta alle minacce
Redazione-web
Di Redazione-web

Al corteo a Roma: “Giù le mani dal diritto di sciopero”

Roma, 3 ott. (askanews) – “Una mobilitazione straordinaria, una grande partecipazione, credo sia la risposta migliore anche alle indecenti minacce del governo, giù le mani dal diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici che sono qui a difendere i valori della Costituzione, della pace e della solidarietà, sia con i palestinesi che stanno morendo sotto le bombe, sia per la fame imposta illegalmente dal governo israeliano”.Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a margine del corteo di Roma.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.