gaza,-si-muove-trump:-“potrei-andare-ai-negoziati-nel-weekend”

ROMA – Quando Donald Trump annuncia la sua presenza per intestarsi una vittoria, vuol dire che qualcosa davvero si muove. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe recarsi in Medio Oriente alla fine della settimana, tra sabato e domenica, visto che i negoziati indiretti tra Israele e Hamas “stanno procedendo molto bene”.

Parlando di “potenziale pace per il Medio Oriente”, Trump ha detto ai giornalisti: “È molto vicina, stanno andando molto bene… È qualcosa che penso accadrà, ha buone probabilità di accadere. Potrei andarci verso la fine della settimana. Ci sono ottime probabilità, i negoziati stanno andando molto bene”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it