mercoledì, 15 Ottobre , 25
gaza,-tajani:-successo-del-piano-trump-legato-a-un-filo,-ma-solido
Gaza, Tajani: successo del piano Trump legato a un filo, ma solido

Gaza, Tajani: successo del piano Trump legato a un filo, ma solido

Video NewsGaza, Tajani: successo del piano Trump legato a un filo, ma solido
Redazione-web
Di Redazione-web

“Interpreta la volontà di pace delle popolazioni”

Roma, 15 ott. (askanews) – “Naturalmente il successo del cosiddetto piano Trump è ancora legato ad un filo, molte sono le variabili che ancora non sono state definite, dal ritorno delle salme degli ostaggi assassinati fino alle modalità effettive dello smantellamento della struttura militare di Hamas o di quello che ne resta. Nelle ultime ore è stata annunciata la riapertura da parte israeliana del valico di Rafah in Egitto per consentire il transito degli aiuti umanitari. Tuttavia, quel filo di speranza che si sta rivelando solido perché interpreta la volontà di pace di popolazioni che hanno sofferto moltissimo da una parte dall’altra per un conflitto così sanguinoso”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella sua informativa urgente alla Camera sul piano di pace per Gaza.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.