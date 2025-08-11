lunedì, 11 Agosto , 25

Gaza, Thunberg e altri attivisti pronti a salpare con nuova Flottilla

Gaza, Thunberg e altri attivisti pronti a salpare con nuova Flottilla

Video NewsGaza, Thunberg e altri attivisti pronti a salpare con nuova Flottilla
Redazione-web
Di Redazione-web

In un video dicono che saranno “decine di barche per rompere assedio”

Roma, 11 ago. (askanews) – Un gruppo di attivisti palestinesi, tra cui Greta Thunberg, ha in programma di salpare con una nuova flotilla carica di aiuti umanitari per Gaza nel tentativo di rompere “l’assedio illegale israeliano”. Lo ha affermato l’attivista svedese in un video pubblicato sul suo account Instagram il 10 agosto e che raccoglie le voci di numerosi attivisti.”Stiamo per salpare nuovamente per rompere l’assedio”, ha annunciato Thunberg. “E questa volta salperemo con decine di barche”, ha aggiunto un altro attivista. “E con una mobilitazione coordinata da 44 paesi da tutto il mondo”, ha sottolineato un’altra attivista. “Il genocidio contro i palestinesi a Gaza si è intensificato in 22 mesi”, ha ricordato un altro ancora. “Israele ha sganciato l’equivalente di 8 bombe atomiche su uomini, donne e bambini”, ha sottolineato un collega. “Il 31 agosto salperemo dalla Spagna con decine di barche”, ha precisato un attivista. “E un’ulteriore decina ci raggiungerà il 4 settembre dalla Tunisia e da altri Paesi”, ha aggiunto un’altra voce.”Salpare insieme per rompere l’assedio illegale di Gaza e chiedere la fine del genocidio”, ha rimarcato ancora uno dei partecipanti. “E per aprire finalmente un corridoio umanitario”, si è augurata Greta Thunberg.

