Gaza, Trump: tregua in vigore, forse leadership Hamas non coinvolta

Così il presidente alla stampa sull’Air Force One

Milano, 20 ott. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato alla stampa che il cessate in fuoco è ancora in vigore nella Striscia di Gaza, dopo gli attacchi lanciati ieri dall’esercito israeliano per presunte violazioni della tregua da parte di Hamas.Parlando ai giornalisti sull’Air Force One, Trump ha dichiarato: “Vogliamo assicurarci che la situazione con Hamas sia molto pacifica. Hanno sparato un po, e pensiamo che forse la leadership non sia coinvolta, che si tratti di qualche ribelle interno”. “In ogni caso – ha aggiunto – la situazione sarà gestita correttamente. Con fermezza, ma in modo appropriato”.

