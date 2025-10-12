gaza,-tv-israele:-“mr-fafo-ucciso-in-scontri-nella-striscia”

(Adnkronos) – “Mr Fafo è stato ucciso a Gaza”. La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Saleh al-Jafrawi, definito dall’emittente la ‘stella web di Gaza’, sarebbe stato ucciso dai clan che si oppongono ad Hamas nella Striscia. In particolare, al-Jafrawi sarebbe stato ucciso nella zona di al-Sabra, teatro degli scontri tra il clan Dughmush e gruppi legati a Hamas.

Dall’ottobre 2023, al-Jafrawi è diventato una figura sempre più nota sui social. La sua presenza in numerosi video, spesso nelle vesti di giornalista con la pettorina ‘press’, è stata accostata alla propaganda di Hamas. Sui social, profili filo-israeliani hanno evidenziato la presenza di al-Jafrawi in molti video in cui l’uomo avrebbe ‘interpretato’ ruoli diversi – dal medico al donatore di sangue – apparendo anche in condizioni critiche.

Al-Jafarawi si presentò sui social il 7 ottobre 2023 con un video che celebrava gli attacchi di Hamas contro Israele. Successivamente, pubblicò una clip in cui assisteva terrorizzato ai primi attacchi israeliani. Profili pro-Israele accostarono i due video, creando il nickname Mr Fafo, acronico di ‘Fuck around find out’, traducibile con ‘cerchi guai e li trovi’. La figura di Jafarawi, nel corso dei mesi, è stata accostata a raccolte fondi per gli abitanti di Gaza, con accuse relative all’uso del denaro ricevuto.

Gli scontri sono stati documentati dalla Bbc. “Uomini di Hamas a volto scoperto hanno scambiato colpi di arma da fuoco con miliziani vicino all’ospedale giordano nel sud di Gaza City”, scrive la testata, riportando la descrizione di un alto funzionario del ministero dell’Interno gestito da Hamas, secondo cui “le unità di sicurezza hanno circondato una milizia armata all’interno della città e si sono impegnate in pesanti combattimenti per arrestare i suoi membri”.

Il ministero ha dichiarato “che otto membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi in quello che ha descritto come un assalto armato da parte di una milizia”. Fonti mediche locali hanno riferito che da ieri, quando sono iniziati gli scontri, 19 membri del clan Dughmush sono stati uccisi, insieme a otto combattenti di Hamas.

Testimoni oculari hanno riferito alla Bbc che gli scontri sono scoppiati nel quartiere di Tel al-Hawa dopo che una forza di Hamas di oltre 300 combattenti si è mossa per prendere d’assalto un blocco residenziale dove gli uomini armati di Dughmush erano asserragliati. L’obiettivo di Hamas sarebbe stato quello di sfrattare le unità di Dughmush dall’edificio per stabilire una nuova base.

I residenti hanno descritto scene di panico mentre decine di famiglie fuggivano dalle loro case. “Questa volta le persone non stavano fuggendo dagli attacchi israeliani, stavano scappando dalla loro stessa gente”, ha detto un uomo. La famiglia Dughmush, uno dei clan più importanti di Gaza, ha da tempo rapporti tesissimi con Hamas: scontri violenti sono già avvenuti in passato.