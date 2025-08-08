venerdì, 8 Agosto , 25

Mal d’estate, 10 mosse per superare la tristezza estiva al lavoro o in vacanza

(Adnkronos) - Si chiama 'summer sad', nota anche...

Più investi e assumi e meno paghi, Ires premiale a imprese ‘virtuose’

(Adnkronos) - Via libera al decreto attuativo per...

Ex Ilva, countdown per l’accordo: Urso: “Il 12 è il giorno della verità”. I nodi da sciogliere

(Adnkronos) - Si scalda la partita per l’ex...

Usa, sparatoria nel campus dell’Università Emory ad Atlanta

(Adnkronos) - E' in corso una sparatoria all'Università...
gaza,-vance:-“non-siamo-d’accordo-con-il-piano-di-israele”
Gaza, Vance: “Non siamo d’accordo con il piano di Israele”

Gaza, Vance: “Non siamo d’accordo con il piano di Israele”

MondoGaza, Vance: “Non siamo d’accordo con il piano di Israele”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – L’amministrazione Trump è “in disaccordo” col “piano di occupazione di Gaza” annunciato da Israele, che mira a estendere l’operazione militare su vasta scala nell’enclave. Lo ha detto il vicepresidente statunitense J.D. Vance parlando ai cronisti a Londra, in occasione del suo viaggio per incontrare i vertici del governo britannico. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che, stando a quanto detto dal vicepresidente, i due obiettivi principali per la Casa Bianca sono garantire che Hamas non possa continuare ad attaccare persone innocenti e risolvere la crisi umanitaria a Gaza. Con Tel Aviv “ci sono molti obiettivi comuni. C’è un certo disaccordo su come esattamente raggiungerli”, ha aggiunto Vance.

Alla domanda se il presidente Trump fosse a conoscenza del piano del premier Netanyahu, Vance ha chiarito di non voler entrare nelle discussioni private tra il governo degli Stati Uniti e Israele.Il piano annunciato ieri, che stamani ha ottenuto il via libera per l’operazione su Gaza City, è stato invece bocciato dall’Onu e dai principali alleati di Israele, tra cui l’Ue e la Germania, che ha sospeso l’export di armi. Stamani, il premier britannico Keir Starmer – tra i primi a commentare – ha definito il progetto “sbagliato”, esortando il governo di Tel Aviv a “riconsiderarlo”.

Tanti anche gli appelli al cessate il fuoco, all’ingresso di aiuti immediati per la popolazione di Gaza e alla liberazione degli ostaggi. Il ministero della Salute palestinese conferma infatti che si continua a morire per gli attacchi o per la fame: ammontano a 72 i palestinesi uccisi – di cui 16 mentre cercavano di ottenere aiuti – e 314 feriti nelle ultime 24 ore, mentre dagli ospedali vengono segnalati 4 nuovi decessi per fame, portando il numero totale di decessi correlati alla malnutrizione a 201, di cui 98 sono bambini. In totale quindi, sempre secondo il ministero, ammontano a 1.772 le persone uccise da fine maggio per ottenere beni di prima necessità, mentre le vittime dal 7 ottobre 2023 sono 61.330, a cui si aggiungono 152.359 feriti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.