mercoledì, 13 Agosto , 25

Scienziati al lavoro su ‘pelle in siringa’ per curare ustioni gravi

(Adnkronos) - Potrebbe essere definita 'pelle in siringa':...

Sinner, slitta il match con Mannarino a Cincinnati: il nuovo orario

(Adnkronos) - Quando gioca Sinner? Cambia l'orario del...

Turismo, ministero: Italia al top per sentiment e sicurezza, superate Francia e Spagna

(Adnkronos) - Il sentiment generale espresso dai turisti...

Rubio: “Alaska non è vittoria di Putin”. Zelensky aspetta call con Trump e leader Ue: “Russia non ci ingannerà”

(Adnkronos) - L'incontro di Ferragosto in Alaska con...
gaza,-via-libera-a-prossima-fase-del-piano-israeliano:-ok-del-capo-idf
Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Arriva il via libera dell’esercito alla nuova fase dell’offensiva israeliana a Gaza. Il capo di Stato Maggiore dell’Idf Eyal Zamir “ha approvato il quadro principale del piano operativo dell’Idf nella Striscia”. Ad annunciarlo sono state le forze di difesa israeliane in un comunicato citato dai media israeliani.  

“Sono state illustrate le azioni dell’Idf intraprese fino ad oggi, compreso l’attacco nella zona di Zeitoun iniziato ieri”, spiega la nota precisando inoltre che “è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del vertice politico”. Le decisioni – spiega ancora l’Idf – sono state prese nel corso di una discussione tenutasi con il Forum dello Stato Maggiore, nonché con i rappresentanti del servizio di sicurezza Shin Bet e altri alti ufficiali. 

Intanto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato ieri che Israele consentirà ai palestinesi di lasciare la Striscia, mentre l’esercito si prepara ad ampliare l’offensiva nell’enclave.  

“Non li stiamo spingendo fuori, ma stiamo permettendo loro di andarsene – ha chiarito in un’intervista a i24News -. Daremo loro l’opportunità di lasciare, prima di tutto, le zone di combattimento e, in generale, il territorio, se lo desiderano”. 

Netanyahu ha aggiunto che sarà consentito lo spostamento interno durante i combattimenti e, “certamente”, anche l’uscita dalla Striscia. Le dichiarazioni del primo ministro arrivano dopo precedenti proposte, comprese quelle del presidente Usa Donald Trump, per il reinsediamento degli abitanti di Gaza all’estero, criticate dai palestinesi e dalla comunità internazionale. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.