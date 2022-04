Gazprom blocca gas russo a Polonia e Bulgaria. Von der Leyen: “Ue pronta a questo scenario”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Siamo preparati per questo scenario. Gli europei possono contare sul nostro pieno sostegno”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in seguito alla decisione di Gazprom di bloccare da oggi le forniture di gas russo a Bulgaria e Polonia.

“Gli Stati membri hanno messo in atto piani di emergenza proprio per questo scenario e stiamo delineando insieme a loro una risposta coordinata dell’Ue, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico in Europa” ha riferito Von der Leyen. “Continueremo inoltre a collaborare con i partner internazionali per garantire consegne alternative e con gli Stati membri per avere migliori livelli di stoccaggio in tutta l’Ue”.

La presidente della Commissione ha aggiunto: “Mostriamo piena solidarietà agli Stati colpiti che si trovano di fronte a questa sfida”. Secondo Von der Leyen, “l’annuncio di Gazprom è l’ennesimo tentativo della Russia di utilizzare il gas come strumento di ricatto e mostra ancora una volta l’inaffidabilità della Russia come fornitore di gas”.

