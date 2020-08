Gazzetta – Allan condannato all’addio nella notte dell’ammutinamento

Allan in direzione Premier League, nell’Everton di Carlo Ancelotti. Proprio quel Carlo Ancelotti che il brasiliano contribuì a “tradire” nella notte di ammutinamento di novembre. Un ritiro imposto dalla società, rifiutato dai calciatori. A Castel Volturno si ritrovò soltanto l’allenatore, che sarebbe poi stato esonerato per aver perso di mano la propria squadra. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in occasione dell’addio ormai prossimo del centrocampista numero 5 ricorda cosa successe nel post partita di Napoli-Salisburgo 1-1 (5 novembre 2019).

Allan condannato all’addio nella notte dell’ammutinamento

“Quella notte il brasiliano fu protagonista di un acceso dibattito con Edoardo De Laurentiis, vice presidente, nonché figlio del presidente. Un affronto che la famiglia De Laurentiis non ha mai sopportato, tant’è che il giocatore, con il passar delle settimane, è finito sempre più ai margini della squadra”.

