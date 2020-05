Gazzetta – Coppa Italia prime partite per la ripresa: ballottaggio 13 e 20 giugno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive:

“Ma come e quando si ricomincerà? Alcuni club, specie chi direttamente coinvolto, spingono per ripartire con i recuperi della venticinquesima giornata, gli altri per il turno completo della ventisettesima. Una terza soluzione, altrettanto probabile, è ricominciare con le semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter e Juve-Milan, partite che coinvolgerebbero un’ampia parte di spettatori dal momento che si tratta di avvenimenti in chiaro, circostanza che non dispiacerebbe al ministro Spadafora. Per le date di ripartenza è ballottaggio tra 13 e 20 giugno”.

