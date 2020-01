Gazzetta, Laudisa: “Gattuso ha richiesto Ricardo Rodriguez, Napoli protagonista sul mercato”

Ricardo Rodriguez Napoli | Carlo Laudisa, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulle ultime di calciomercato Napoli. Ricardo Rodriguez è il nome caldo per rinforzare la difesa, ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

“C’è lo zampino di Gattuso sull’affare Ricardo Rodriguez. Il Napoli è protagonista in questo mercato per quanto fatto e per quanto ancora intende fare. Mi sembra che il Napoli stia facendo una rifondazione perché arrivano calciatori non dai nomi altisonanti, ma che hanno caratteristiche ben chiare.

Petagna? E’ un bel duello perché la Spal lotta per la salvezza e non può privarsi del suo attaccante migliore. Il Napoli sta lavorando anche all’ipotesi di prenderlo adesso, ma lasciarlo a Ferrara fino a fine stagione”.

Ricardo Rodriguez-Napoli, le ultime

L’accordo tra Napoli e Milan per il trasferimento del calciatore è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri incasseranno subito 2 milioni di euro, poi ne riceveranno altri 5 per l’acquisto definitivo del cartellino del terzino svizzero. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’ufficialità.

