Victor Osimhen è l’osservato speciale in questi primi giorni di ritiro a Castel di Sangro. Il nuovo acquisto, arrivato dal Lille, è l’acquisto più costoso della storia del club azzurro. Già ieri, alla prima apparizione in allenamento con il Napoli, l’attaccante ha trovato il primo gol. Il primo di una lunga serie, si augurano i tifosi, impazziti di gioia al momento della rete.

Osimhen convinto, subito in gol: boato dei tifosi Napoli

L’edizione de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Le attenzioni dei tifosi sono state rivolte al giovane nigeriano. Per lui tanti incitamenti, fino al boato che ne ha accompagnato il suo primo gol sul finire della partitella che ha iniziato a chiarire qualcosa anche dal punto di vista tattico. Osimhen ci ha messo tutto nel corso della partitina. E’ entrato convinto nei contrasti, ha provato la conclusione ravvicinata in un paio di occasioni e, prima del gol, ha colpito anche un palo, con Meret fermo a osservarne la prodezza”.

Il report allenamento odierno

Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21.

Al mattino la squadra ha iniziato la sessione allo Stadio Patini con lavoro di mobilità e rinforzo addominale. Di seguito esercitazioni di passaggi. Successivamente , sul campo B, il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico diviso per reparti e partita a campo ridotto. Chiusura con lavoro aerobico e allunghi. Allenamento personalizzato in campo per Mario Rui.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento iniziata con riscaldamento su circuito. Successivamente la squadra ha svolto esercitazione tecnica, seduta tattica e lavoro di forza in palestra. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!

The post Gazzetta – Osimhen convinto, subito in gol: boato dei tifosi del Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento