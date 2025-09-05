venerdì, 5 Settembre , 25

Gb, è morta la duchessa del Kent: l’annuncio di Buckingham Palace

Gb, è morta la duchessa del Kent: l’annuncio di Buckingham Palace

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La duchessa di Kent, Katharine, è morta all’età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, aggiungendo che la moglie del cugino della regina Elisabetta II, il duca di Kent, si è spenta nella tarda serata di ieri a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia. “È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent”, ha dichiarato il Palazzo.  

“Il Re, la Regina e tutti i membri della famiglia reale – ha scritto Buckingham Palace – si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani”. 

La bandiera del Regno Unito a Buckingham Palace è stata abbassata a mezz’asta a mezzogiorno in segno di rispetto e a breve un annuncio formale verrà affisso sulla ringhiera della residenza reale. 

