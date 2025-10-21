gb,-fabbisogno-settembre-supera-20-mld,-su-primi-6-mesi-sfiora-100-mld

Roma, 21 ott. (askanews) – Il mese scorso il fabbisogno di bilancio della Gran Bretagna ha superato la soglia dei 20 miliardi di sterline, portandosi ai massimi da cinque anni a questa parte. Lo riporta il Financial Times secondo cui il fabbisogno cumulato sul primo semestre è salito a 99,8 miliardi di sterline, 11,5 miliardi in più del primo semestre del 2024 e il secondo valore più elevato su un semestre dall’inizio delle serie storiche, nel 1993.

Il tutto mentre permangono le pressioni sul governo laburista per il piano di bilancio del 2026, che la responsabile, il cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, l’equivalente di ministro delle Finanze, ha calendarizzato per l’inconsueto e lontano 26 novembre.

Secondo il quotidiano, gli osservatori si attendono che debba aumentare le tasse per cercare di tamponare un buco nei conti stimato tra 20 e 30 miliardi di sterline sull’intero anno. Poco mossi oggi i tassi sui titoli di Stato decennali del Regno Unito, i Gilt rendono un 4,50%, lo scorso agosto i tassi erano arrivati a sfiorare il 5%.