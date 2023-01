Gb, gli auguri del Consolato generale d’Italia a Londra

Roma, 2 gen. (askanews) – Cari Connazionali,

il Consolato Generale d’Italia a Londra chiude il 2022 con l’emissione di 40.923 passaporti. Si tratta di una cifra record, non solo per il Consolato Generale, ma per la rete consolare italiana nel mondo nel suo complesso. Il dato testimonia l’impegno del personale della Sede e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a garantire alla numerosa collettività italiana residente nella nostra circoscrizione consolare servizi all’altezza delle aspettative. Si tratta del frutto del lavoro di squadra portato avanti in questi anni dal Consolato Generale e dalla Farnesina e che ci sprona a proseguire su questo percorso virtuoso al fine di migliorare costantemente. Il servizio passaporti, ha visto negli ultimi mesi il lancio di numerose iniziative volte a favorire l’accesso dei cittadini: canali preferenziali per categorie vulnerabili (anziani, donne in stato di gravidanza, disabili, minori di 12 anni), il rafforzamento di missioni ad hoc sia nella città di Londra sia sul territorio dell’intera circoscrizione consolare per la raccolta dei dati biometrici e l’aumento degli appuntamenti prenotabili a disposizione dell’utenza. Il risultato raggiunto non è un punto di arrivo. Siamo determinati a proseguire lungo il percorso intrapreso, contando anche sui suggerimenti che ci fate giornalmente pervenire sui nostri canali social e di cui facciamo tesoro per migliorare i servizi offerti. “40900” volte auguri di buon anno a tutti voi dall’intera squadra del Consolato Generale. Domenico Bellantone

