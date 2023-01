Gb, Harry “hot” racconta come perse la sua verginità in un pub

Nel libro il racconto del suo ‘frost penis’ al Polo Nord

Roma, 9 gen. (askanews) – C’è anche del piccante nel libro del principe Harry, “Spare”, in uscita domani nelle librerie di tutto il mondo. E si perché il figlio ribelle di casa Windsor, forse con l’intento di distrarre il lettore con notizie più amene delle eterne liti in famiglia, ci delizia con qualche dettaglio ose della sua vita passata. E così racconta di quando ha perso la verginità a anni 17 con una ragazza più grande nel retro di un pub. “Mi sono sentito come uno stallone”, afferma Harry, nel libro. Questo particolare ha fatto molto scalpore in Inghilterra e da giorni – la notizia è arrivata dalla Spagna dopve il libro è uscito anticipatamente anche se non autorizzato dall’editore – i vari tabloid, con il mail online in testa, fanno a gara a cercare di trovare la fortunata pubblicando foto di donne attraenti che potrebbero vantare dei trascorsi a luci rosse con Harry. Ma le dirette interessate, fra queste anche la nota attrice britannica Liz Hurley, finora hanno categoricamente smentito di essersi rotolate con il principino in una buia piazzola dietro al pub in questione.

In un altro episodio decisamente sugli stessi toni, Harry fa un riferimento diretto alle sue parti basse e racconta di come gli si sia letteralmente congelato il pene (frost penis) durante la sua spedizione al Polo nord nel 2011, impresa che effettuò per scopi benefici con un gruppo di veterani di guerra. Il principe prosegue raccontando che il disturbo lo afflisse fino al matrimonio di William e Kate compreso. “Ma mentre le orecchie e le guance stavano già guarendo, il pene no. Era ancora completamente congelato e stava diventando sempre più un problema di giorno in giorno”, ricorda Harry. Il principe prosegue raccontando che ad un certo punto decise di rivolgersi ad un medico che lo invitò, per il suo disapputo, a pazientare, prima di raccontarci che alla fine risolse il problema con un fai da te, nella fattispecie una crema della famosa casa cosmetica americana Elisabeth Arden. Nel libro il principe Harry infine rivela anche di essere circonciso, smentendo una volta per tutte i “rumours” contrari circolati finora.

