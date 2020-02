Gb: Johnson, stop rilascio automatico per condannati terrorismo

Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato che il governo intende mettere fine alla scarcerazione anticipata automatica per i condannati di terrorismo. La questione ha suscitato nuovamente polemiche nel Paese alla luce dell’attacco di ieri a sud di Londra dove un 20enne, appena scarcerato, ha accoltellato due persone prima di essere ucciso dalla polizia.

Il giovane era stato condannato a tre anni di carcere per propaganda di materiale terroristico ma era stato rilasciato dopo aver scontato circa la metà della pena. Il tema della scarcerazione anticipata automatica anche per i condannati di terrorismo era stata già sollevata a novembre scorso in occasione del precedente attacco sempre a Londra.

