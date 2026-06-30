martedì, 30 Giugno , 26

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi...

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio,...

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGb, maxi piano per la difesa: 15 miliardi in più e spesa...
gb,-maxi-piano-per-la-difesa:-15-miliardi-in-piu-e-spesa-fino-al-4,2%-del-pil
Gb, maxi piano per la difesa: 15 miliardi in più e spesa fino al 4,2% del Pil
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gb, maxi piano per la difesa: 15 miliardi in più e spesa fino al 4,2% del Pil

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – Il Regno Unito accelera sulla difesa con un nuovo pacchetto di investimenti e un significativo aumento delle risorse per sicurezza e capacità militari. La cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, ha annunciato un incremento aggiuntivo di 15 miliardi di sterline, ottenuto ridistribuendo le risorse già previste nel bilancio dello Stato, nell’ambito di quella che ha definito una strategia di “securinomics”, che lega la sicurezza nazionale alla crescita economica. 

Reeves, citata dalla Bbc, ha rivendicato che il governo ha già realizzato il più ampio aumento della spesa per la difesa “dalla fine della Guerra Fredda”, sottolineando che il rafforzamento della sicurezza non riguarda scenari remoti ma rappresenta “un’esigenza immediata e pressante”. “Difendendo noi stessi, difendiamo i nostri alleati e i nostri valori”, ha affermato. 

Il primo ministro dimissionario, Keir Starmer, ha presentato il nuovo Defence Investment Plan, che porterà la spesa complessiva per difesa e sicurezza fino al 4,2% del Pil, poco sotto il target del 5% fissato dalla Nato. Il piano prevede un impegno complessivo di 298 miliardi di sterline nei prossimi quattro anni e punta a costruire una “Nato più europea”, ha indicato Starmer, secondo cui la guerra in Ucraina è destinata a “modellare le nostre vite per decenni”. In caso di vittoria russa, ha avvertito, Vladimir Putin “non si fermerebbe lì, ma volgerebbe lo sguardo verso altri alleati”. 

Nel dettaglio, il programma include oltre 8 miliardi per il Global Combat Air Programme con Giappone e Italia per lo sviluppo di un nuovo caccia stealth, più di 63 miliardi per il rinnovo del deterrente nucleare britannico (sottomarini, nuove testate e 12 F-35A), 26 miliardi per il progetto ‘Royal Oak’ di ammodernamento delle basi navali, tra cui Faslane, Portsmouth e Devonport, e oltre 5 miliardi per la trasformazione dei sistemi con droni e piattaforme autonome. 

Sono inoltre previsti quasi 2 miliardi per l’integrazione digitale delle forze armate attraverso il nuovo sistema di targeting, circa 790 milioni per la protezione delle basi in patria e all’estero e lo sviluppo di capacità anti-drone, oltre 11 miliardi per l’aumento delle scorte di armamenti, inclusi missili a lungo raggio. Il piano include anche investimenti in intelligenza artificiale, con 100 milioni per una task force dedicata. Starmer ha inoltre confermato che il piano sarà presentato ai partner della Nato al prossimo vertice di Ankara del 7-8 luglio, dove verranno discussi anche gli obiettivi di spesa dell’Alleanza.  

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha accolto positivamente il piano, definendolo “un passo importante” verso il rafforzamento delle capacità dell’Alleanza e un contributo alla sicurezza collettiva, ribadendo che il tema della spesa e della produzione militare sarà centrale nel prossimo vertice in Turchia. 

Previous article
Milan, ufficiale l’acquisto di Goncalo Ramos: “Benvenuto”
Next article
Sindrome di Rett, il primo luglio il talk su bisogni, prospettive e priorità

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mondiali, oggi Messico-Ecuador: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Messico sfida l'Ecuador ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, martedì 30 giugno, e domani, mercoledì 1...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Wimbledon, domani Sinner-Borges al secondo turno: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Domani, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanità, il ‘Teddy bear hospital’ della Lum al Villaggio della Salute

(Adnkronos) - Domani 1 e giovedì 2 luglio, all’interno dell’evento Bnl per Telethon presso la Caserma Picca di Bari, l’Università Lum porterà un’attività speciale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Università, Lucia Altucci prima Rettrice ateneo ‘Luigi Vanvitelli’

(Adnkronos) - Lucia Altucci sarà la prima Rettrice dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si sono concluse oggi le votazioni per il rinnovo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.