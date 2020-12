Gb, rabbia tra pescatori e Brexiteer per l’accordo in extremis 

AGI – Malumori tra i ‘brexiteer’ per il poco tempo lasciato loro per ratificare il testo, accuse di “tradimento” da parte dei pescatori britannici: dopo lo storico accordo tra Ue e il governo di Londra sulle relazioni post-brexit, il premier Boris Johnson deve affrontare le accuse di “cedimento” e di aver frettolosamente chiuso la trattativa per siglare l’accordo alla vigilia di Natale. Ma il testo non dovrebbe incontrare difficoltà per l’approvazione mercoledì a Westminster.

La pubblicazione a Santo Stefano

Approvato all’ultimo minuto dopo un negoziato estenuante, il 24 dicembre, il testo dell’intesa è stato pubblicato interamente solo il giorno di Santo Stefano (1.246 pagine che sono al momento allo studio dei Paesi Ue e dei deputati britannici).

