Gb: Starmer chiederà all’Ue di tenere alta la pressione delle sanzioni alla Russia

Prendendo di mira le entrate energetiche e il settore missilistico

Roma, 3 feb. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer inviterà i paesi europei a continuare a esercitare pressioni sanzionatorie sulla vendita di prodotti energetici della Russia e sulle attività legate all’industria missilistica durante il vertice informale dei leader dell’Ue a Bruxelles di oggi, secondo una dichiarazione di Downing Street.

“Sono qui per lavorare con i nostri partner europei per mantenere alta la pressione, prendendo di mira le entrate energetiche e le aziende che riforniscono le fabbriche di missili” russe, dirà Starmer ai leader dell’Ue, secondo dichiarazioni pubblicate sul sito web del governo britannico.

I leader europei si riuniranno per un vertice informale a Bruxelles su invito del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa per discutere di come finanziare le capacità di difesa europee, tra le preoccupazioni per il conflitto ucraino e le pressioni dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.