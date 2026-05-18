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Gb, Starmer: non mi dimetto se Burnham vince suppletive Makerfield
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Gb, Starmer: non mi dimetto se Burnham vince suppletive Makerfield

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Botta e risposta tra il premier e il sindaco di Greater Manchester

Londra, 18 mag. (askanews) – Botta e risposta tra il sindaco della Greater Manchester e il premier britannico. Andy Burnham, che ha sfidato per la leadership del Partito Laburista Keir Starmer ha detto che punta candidarsi alle elezioni suppletive parlamentari e che si impegna a “rispettare” il voto sulla Brexit.”A mio avviso, la Brexit è stata dannosa, ma credo anche che l’ultima cosa da fare ora sia riaprire quelle discussioni” ha detto Burnham spiegando che “non intende proporre che il Regno Unito prenda in considerazione la possibilità di rientrare nell’UE aggiungendo poi che vuole impegnarsi in modo che laburisti riconquistino la fiducia della gente.Andy Burnham ha rilasciato queste dichiarazioni durante un discorso al vertice Great North di Leeds, dopo che uno dei suoi potenziali rivali per la guida del partito laburista, Wes Streeting, aveva auspicato il rientro del Regno Unito nell’Unione Europea.Dal canto suo primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che non fisserà una tempistica per lasciare Downing Street nel caso in cui Andy Burnham vincesse l’elezione suppletiva di Makerfield. “Voglio assolutamente candidarmi alle prossime elezioni” ha detto il premier aggiungendo che sosterrà “al 100%” chiunque sia il candidato del Partito Laburista per l’elezione suppletiva.

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