GBC Italia traccia rotta per decarbonizzazione totale costruito al 2050

Il 15 dicembre convegno a Roma su prima Roadmap italiana per edilizia

Roma, 13 dic. (askanews) – Si conclude oggi il #BuildingLife National Roadmaps Showcase a Bruxelles, dove Green Building Council Italia è stata impegnata insieme ad altri GBCs europei nella presentazione delle principali azioni ed innovazioni sviluppate in seno al progetto internazionale e delle dieci Roadmap nazionali a sostegno della leadership e delle azioni della filiera dell’edilizia.

L’appuntamento è stato inoltre l’occasione per riaffermare l’impegno nell’attività di advocacy di cui il WorldGBC si farà carico, in prosecuzione di quanto attuato in questi ultimi anni, nei confronti dei principali organi della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. Lo scopo che si intende perseguire è quello di condividere e diffondere il contenuto delle differenti Roadmap BuildingLife con le principali autorità politiche europee, per stimolare la stabilizzazione di un quadro normativo chiaro, esaustivo e stabile nel tempo e il raggiungimento dei principali obiettivi del Green Deal Europeo.

In questa occasione, Nadia Boschi -Head of Sustainability Italy & Continental Europe, Lendlease e Building Life Ambassador- una dei protagonisti del panel Industry Leaders, ha dichiarato: “Avere una roadmap italiana è una grande opportunità di trasformazione del mercato dell’edilizia. Fornisce il senso del timing, coinvolge le aziende e gli enti chiave, fissa obiettivi concreti e permette di condividere le esperienze e le buone pratiche di tutti gli stakeholder coinvolti. Nessuna azienda, per quanto virtuosa, può raggiungere da sola gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. È necessario l’impegno di tutti”.

Questo appuntamento europeo ha anticipato di pochi giorni l’apertura del convegno del 15 dicembre che GBC Italia organizzerà nelle preziose sale di Palazzo Poli a Roma dedicato alla presentazione della prima Roadmap italiana per la decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile in edilizia. Emerge chiaramente in questo come ci sia una convergenza negli sforzi che diversi membri nazionali del World GBC stanno attuando su scala europea al fine di promuovere uno strutturale rinnovamento culturale dell’intera filiera edilizia, così da traguardare con successo gli obiettivi di sostenibilità al 2050.

La Roadmap per la decarbonizzazione totale degli edifici, primo documento di questa tipologia che viene presentato in Italia, si inserisce all’interno di questo articolato scenario internazionale ed è stato sviluppato da GBC Italia insieme ai Soci che hanno partecipato alle attività del progetto internazionale #BuildingLife, volto ad accelerare la transizione ecologica della filiera edilizia ed immobiliare, coinvolgendo in modo sinergico sia il settore pubblico che quello privato.

Al suo interno sono presentate azioni e politiche indirizzate al settore della pubblica amministrazione, dell’industria, della ricerca, della progettazione e della finanza, tese a consentire all’Italia di perseguire gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni degli edifici non solo in fase operativa, ma sull’intero ciclo di vita, a partire dal prossimo 2025 e con tappe intermedie al 2030 e 2040.

L’evento di presentazione della Roadmap Italiana, patrocinato anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comune di Roma Capitale, si aprirà in presenza di Edoardo Zanchini – Direttore Ufficio di scopo “Clima” Comune di Roma. Si proseguirà poi con l’intervento di Angelo Ciocca – Europarlamentare Membro sostituto Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Eleonora Evi – Onorevole Camera dei Deputati, Segretario della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e Stephen Richardson – Direttore della rete europea del World GBC, che inquadreranno il contesto internazionale ed europeo, e successivamente con illustri nomi della politica nazionale che tracceranno lo scenario italiano in cui si inserisce la tabella di marcia di GBC Italia.

Quest’ultima sarà presentata in anteprima a tutti i partecipanti del convegno romano, in cui saranno ripercorse e condivise con il pubblico le principali fasi che ne hanno definito la genesi e saranno presentate le azioni programmatiche che GBC Italia, insieme ai propri Soci, intende perseguire da qui al 2050 per attuare la completa decarbonizzazione sull’intero ciclo di vita del costruito nel nostro Paese. Il documento integrale potrà essere scaricato su qualsiasi dispositivo attraverso un QR Code reso disponibile durante l’evento.

Attraverso la presentazione di questa Roadmap, GBC Italia rinnova fattivamente il suo impegno a lavorare per una leadership trasparente e partecipativa, con l’obiettivo di guidare il cambiamento necessario alla definizione di ecosistemi sani, pienamente capaci di migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

