Gdo, Pam accelera sulla marca privata: nel 2024 cresce a doppia cifra

Nella rete diretta vale circa 330 mln, obiettivo portarla al 30% fatturato

Milano, 27 gen. (askanews) – La catena della gdo Pam Panorama accelera sulla marca privata. Nel 2024 ha registrato una crescita a doppia cifra del fatturato dei propri prodotti a marchio, fatturato che si attesta a circa 330 milioni di euro nella rete diretta, con un aumento, a valore, della quota del 2%, superiore alla media di mercato. L’obiettivo, spiega in una nota la catena della gdo, è raggiungere quota 3.600 referenze nel 2025 e portare il peso delle private label al 30% del fatturato entro il 2026.

“Abbiamo elevato il prodotto a marchio, unendo convenienza e qualità per garantire ai nostri clienti un accesso privilegiato a prodotti di alto valore a prezzi competitivi. Allo stesso tempo, abbiamo investito nei freschi, carne, pesce e ortofrutta, settori in cui eccelliamo storicamente grazie a strutture come il centro carni di Firenze e la nostra flotta di pescherecci – afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità e acquisti Pam Panorama – Questa attenzione ci ha consentito di trasformare i nostri punti vendita in luoghi ideali per ogni tipo di spesa, dalla settimanale alla quotidiana, nel rispetto della nostra promessa”.

“Il successo delle nostre linee a marchio è frutto di una visione strategica e di un lavoro di squadra. Abbiamo investito in un team di esperti in quattro aree chiave: acquisti, private label, qualità e marketing – afferma Gerardo Luca Sinesi, responsabile Mdd Pam Panorama – Questo approccio integrato ci ha permesso di controllare rigorosamente ogni fase, dalla selezione dei fornitori allo sviluppo dei prodotti che rispondano alle esigenze del mercato, dal packaging fino alla comunicazione nei punti vendita. Grazie a questo metodo, siamo riusciti a conquistare la fiducia e la fedeltà dei clienti, consolidando la nostra posizione come partner affidabile per la spesa di tutti i giorni”.