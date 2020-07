GdS – Atalanta-Napoli, l’unica nota lieta è Lozano: migliore in campo. Leggera insufficienza per Gattuso

Serata amara in quel di Bergamo per il Napoli. L’Atalanta ha battuto gli azzurri per due reti a zero in una partita che ha premiato il cinismo dei nerazzurri. Scivola via dunque il sogno quarto posto del Napoli che ora vede aumentare il distacco dalla dea a 15 punti, ma Gattuso non ci sta e ha già fatto sapere che vuole vedere i propri calciatori motivati nelle prossime partite. Rimanere il ritmo alto questa è stato il monito dell’allenatore, anche in vista della sfida Champions contro il Barcellona. Proprio ringhio risalta tra le sparse insufficienze azzurre del match di ieri sera, mentre l’unica nota lieta è rappresentata dal subentrato Lozano.

Gattuso rimandato, Lozano il migliore

Gattuso rimandato. È questo il giudizio della Gazzetta dello Sport che attribuisce al tecnico calabrese una leggere insufficienza: 5,5. Il tecnico ha fatto il possibile per arrivare nel migliore dei modi alla partita di Bergamo, e per un tempo, il Napoli ha trasmesso la sensazione di essere al comando delle operazioni. Poi tra errori tecnici e disattenzioni è stato vanificato tutto il lavoro.

La Rosea in Italia elogia invece Lozano: Voto 6,5. Il messicano entra ed è subito molto attivo mettendo paura a Gollini. La fascia sinistra è il suo habitat naturale e lo dimostra sfondando con diverse incursioni. Nettamente il migliore della squadra azzurra.

