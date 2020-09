Gds- De Laurentiis, richiesta a Gattuso: l’obiettivo è la Champions League

Il campionato del Napoli è partito molto bene. Gli azzurri hanno vinto per due reti a zero sul campo del parma e domenica potrebbero bissare il successo, in casa contro il Genoa. Dalla partita di domenica si evincerà lo spessore del gruppo di Gattuso, troppo spesso, in passato, venuto meno contro le piccole. Se gli azzurri vogliono arrivare a qualificarsi in Champions League, questo non può più accadere. Il tecnico calabrese lo sa bene e sa bene anche che De laurentiis si aspetta molto da lui. La questione è stata analizzata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

De laurentiis chiede a Gattuso di riportare il Napoli in Champions

Sarà una stagione impegnativa per il Napoli. Gattuso dovrà cercare di riportare gli azzurri in Champions League, facendo così felice il presidente De laurentiis. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione sugli obiettivi in casa partenopea:

“De Laurentiis a Gattuso non chiede la luna, chiede di qualificarsi per la prossima Champions League. Il tecnico dovrà rimettere in atto quello che già ha fatto nel periodo post lockdown: principi di gioco chiari ed essenziali, grinta e nessun calo di concentrazione. Ringhi può contare sull’appoggio della squadra, su questo non ci piove, e ciò sarà un gran vantaggio”

