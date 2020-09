GdS – De Laurentiis sarà sottoposto ad un nuovo tampone nella giornata di domani: le ultime

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis continua a lavorare da casa. Sono diverse le situazioni da monitorare in casa dei partenopei. Primo il caso Arek Milik lontano dal Napoli e nel mirino di diversi club di Premier League. Poi c’è il futuro di Koulibaly da definire con il PSG pronto all’offerta vincente. In ultimo, ma molto più importante, ci sono le sue condizioni di salute da monitorare. Il numero uno dei partenopei è, infatti, risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

De Laurentiis, le ultime sulle condizioni del patron

Come riferisce il portale online della Gazzetta dello Sport, il presidente dei partenopei prosegue nella sua personale quarantena in compagnia della moglie. Entrambi sono risultati positivi al Covid e stanno trascorrendo le ultime settimane presso il proprio domicilio romano. Il quotidiano ha rivelato, inoltre, che la tosse non attanaglia più il numero uno azzurro e le sue condizioni vengono costantemente monitorate. Il patron partenopeo, poi, nella giornata di domani sarà sottoposto ad un nuovo tampone.

