Il Napoli sorride, forse De Laurentiis di più: anche questa volta l’allenatore è stato indovinato. Gattuso ha rianimato il Napoli e dettato la linea adatta: ora non ci sono più dubbi. Peccato per l’inizio di stagione…

Gattuso ha rianimato il Napoli: De Laurentiis sorride e gongola

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

La Gazzetta dello Sport analizza come De Laurentiis sia felice e gongoli… Si continua a volare col metodo Gattuso: cambiano uomini, interpretazioni, ma non il risultato finale. La vittoria è una costante e – in special modo – quella per cinque volte di fila mancava dai tempi di Maurizio Sarri nel 2018, quando la squadra contendeva lo scudetto alla Juventus. Del resto i numeri dicono proprio questo: il Napoli del girone di ritorno è secondo in classifica.

Vale a dire che se non ci fosse stato lo sciagurato avvio, oggi la stagione sarebbe stata una lotta tra scudetto e Champions League. Quest’ultima invece resta lì, a 12 punti di distanza: l’Atalanta di Gasperini non molla di un centimetro. Lo scontro diretto di Bergamo di giovedì si presenta con una base di spettacolo enorme, visto che metterà a confronto le due squadre – attualmente – più in forma del campionato.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post GdS – De Laurentiis sorride: con Gattuso il Napoli è vincente. Il dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento