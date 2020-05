GdS – Il Napoli domani torna a Castel Volturno, negativo anche il secondo tampone. I dettagli degli allenamenti

Domani il Napoli sarà a Castel Volturno. Come racconta La Gazzetta dello Sport, anche l’esito della seconda ondata di tamponi è risultato negativo per tutti i calciatori della rosa, ragion per cui gli uomini di Gattuso potranno tornare ad allenarsi. Nel rispetto del decreto, si tratterà di allenamenti esclusivamente in forma individuale e il personale presente al Centro Tecnico sarà ridotto: chiusi gli uffici, con i dipendenti in cassa integrazione. L’utilità di rivedersi sarà quella di poter riprendere confidenza col campo e svolgere sedute più intense, rispetto al lavoro in casa.

Il Napoli torna a Castel Volturno

I calciatori saranno suddivisi in due turni: un gruppo la mattina, l’altro di pomeriggio.

Gli atleti della prima squadra sono 26, dunque un turno da 11 e l’altro da 12, visto che i tre portieri lavoreranno a parte. I giocatori saranno divisi in sottogruppi di 4 per ognuno dei tre campi regolamentari di cui è dotato il centro sportivo. Su ogni campo ci sarà almeno un componente dello staff medico e tecnico oltre ai magazzinieri, anche se il materiale sportivo sarà recapitato a casa dei calciatori che arriveranno all’impianto in auto, da soli, e subito dopo la seduta faranno rientro a casa dove faranno la doccia.

