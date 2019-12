GdS – L’arrivo di Lobotka rivoluzionerà le gerarchie: si va verso un’esclusione eccellente

L’arrivo di Lobotka cambierà sicuramente le gerarchie di Gattuso: lo slovacco, essendo la figura che attualmente manca, prenderà la titolarità ma questo comporta che qualcun altro la perderà

Con Lobotka si va verso un’esclusione eccellente

Il Napoli è seriamente intenzionato a regalare il regista a Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico necessita di un play per attuare le sue idee di gioco e per dare piena forma al suo 4-3-3. Dunque Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono all’opera e il prescelto al momento pare essere Stanislav Lobotka.

In caso però – eventualità sempre più vicina – dell’arrivo dello slovacco dal Celta Vigo, qualcuno perderà il posto a centrocampo. Il mastino Allan è colui che maggiormente viene escluso da una possibilità di mancata titolarità. Un uomo da interdizione serve eccome. Il brasiliano infatti tornerà a giocare come mezzala destra e accompagnerà Lobotka nelle manovre di centrocampo.

Dunque resta soltanto un posto per tre centrocampisti: Piotr Zielinski, Eljif Elmas e Fabian Ruiz. Il macedone non ha ancora trovato troppo spazio – fatta eccezione dell’ultima partita contro il Sassuolo in cui è stato decisivo – mentre gli altri due sono i titolari indiscussi di Carlo Ancelotti e anche del nuovo Napoli visto in due partita con Gennaro Gattuso.

Quindi pare debbano giocarsela in un duello il polacco e lo spagnolo. Proprio quest’ultimo però pare al momento lo sfavorito, così come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. L’ex Betis attualmente sembra sempre più lontano da Napoli e sempre più vicino al Real Madrid che continua a corteggiarlo. Forse proprio in virtù di questa non stabilità con la società e la non progettualità di un assetto futuro ben rodato, potrebbe spingere il nuovo allenatore a preferire Piotr.

Resta poi ovviamente la possibilità di un turnover – che certamente ci sarà – a centrocampo. Così come negli altri reparti.

