GdS – Napoli camaleonte contro la Real Sociedad, il Metodo Gattuso prende la strada giusta. L’analisi

La Gazzetta dello Sport quest’oggi dedica ampio spazio alla vittoria del Napoli contro la Real Sociedad. Una partita vinta per 1-0 con la rete di Politano, ma dominata tatticamente fin dal primo minuto di gioco.

Azzurri come un camaleonte, scrive il quotidiano, riuscendo a cambiare pelle e vincendo in terra basca: attualmente gli spagnoli sono primi in solitaria in Liga.

La quinta vittoria in 6 gare stagionali arriva in maniera ancora diversa rispetto alle precedenti. Baricentro basso, attenzione a non lasciare spazio a David Silva e alla batteria di trequartisti della Real Sociedad. E in quelle poche occasioni concesse a una squadra che sinora solo contro il Valencia era rimasta a secco di gol, ecco spuntare il gigante Koulibaly – recuperato alla causa – o il gatto Ospina il cui balzo su conclusione ravvicinata di Portu è prodigioso.

Gli applausi e il merito sono per e di Gattuso, che ha letto egregiamente la gara e trova un gol in parte fortunato, che aiuta la squadra del Napoli a raccogliere il risultato che comunque merita.