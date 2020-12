GdS – Napoli in ritiro, a Gattuso non tornano tante cose: ora si aspetta di più dai suoi

Il Napoli arriva alla sfida allo Stadio Maradona contro il Torino dopo i tre giorni di ritiro. Il gruppo, infatti, si è riunito lunedì all’Hotel Britannique, dopo la dura sconfitta nella gara con la Lazio all’Olimpico. La squadra si è dimostrata al di sotto delle sue possibilità e con un’idea di gioco blanda. Atteggiamento che ha deluso in parte il tecnico, il quale con la dirigenza ha optato per il ritiro. Come racconta La Gazzetta dello Sport, ci sono cose che a Gattuso non tornano e i risultati gli danno ragione. C’è bisogno di risposte da parte dei suoi uomini.