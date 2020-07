Settima vittoria nelle ultime otto gare: il Napoli di Gattuso sta lentamente prendendo forma. Ormai la squadra segue tutto ciò che richiede il mister, non ci sono più dubbi e lo spogliatoio si è completamente ricompattato.

Napoli sempre più di Gattuso: il gesto di Insigne

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Sì, la cura Gattuso sta tutta qui: a partita terminata Lorenzo Insigne ripiega in difesa per appoggiare un pallone di testa a Meret e rendergli la vita semplice. Il Napoli è anche questo: tanta qualità davanti, ma tanto sacrificio di tutti. E’ questo il plus che ha portato Gennaro: il sacrificio. D’altronde lo aveva già detto dopo il match con la Roma: vorrebbe vedere tutti quanti andare in pressing come il capitano. Voglia di fare, fantasia e corsa: Lorenzo Insigne è un altro giocatore.

Lui e un po’ tutto il Napoli, ma Gattuso non si accontenta affatto. Chiede di più, altri sacrificio, più velocità: la macchina deve essere perfetta. Stop. D’altronde il calabrese è uno che non si accontenta mai, figurarsi ora che la squadra inizia a convincere: guai abbassare la guardia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gattusismo è bello ma pretende di arrivare al top contro il Barcellona.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post GdS – Napoli sempre più di Gattuso: il gesto di Insigne è emblematico. I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento