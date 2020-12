GdS – Osimhen, Mertens e Koulibaly ai box: Gattuso ha scelto la data del rientro

Domani, venerdì, comincerà il 2021 e Rino Gattuso col Napoli avrà un mese di gennaio piuttosto fitto di impegni e scadenze. Tanti, infatti, sono i match di campionato, principalmente contro Cagliari, Udinese e Spezia. Tuttavia, la sfida più gravosa sarà sicuramente quella di Supercoppa, per la quale è in palio un prestigioso trofeo.

La gara sarà unica ed è in programma il prossimo 20 gennaio. Il tecnico ci sta già pensando e per quella data conta di avere a disposizione Osimhen, Mertens e Koulibaly al 100%. In base a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il piano attuale è quello di testarli una settimana prima, in occasione del match di Coppa Italia contro l’Empoli, per verificarne la condizione e soprattutto per restituire loro il ritmo partita. Fino a quel momento, saranno preservati e centellinati nell’impiego.