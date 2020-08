GdS- Rinnovo Fabian, il Napoli lo proporrà in autunno: occhio alla Spagna

Dopo il rinnovo di Zielinski, annunciato ieri dal presidente De Laurentiis in occasione della prima conferenza stampa del ritiro di Castel di Sangro, il Napoli continua a lavorare sui contratti. Appurato che Milik e Maksimovic non rinnoveranno, e quindi partiranno, si lavora per il rinnovo Fabian Ruiz. Per la Gazzetta dello Sport il progetto azzurro non può che ripartire dal centrocampista spagnolo.

Fabian Ruiz tra il Napoli e la Spagna, le ultime sul rinnovo

Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto di Fabian Ruiz. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri puntano molto sullo spagnolo e avrebbero in mente di sancire, nel prossimo autunno, il suo rinnovo fino al 2025. L’operazione non sarà, di certo, semplice poiché il centrocampista sa di piacere a molti club tra cui Real Madrid e Barcellona. L’ipotesi del ritorno in Spagna, al termine dell’esperienza azzurra, alletta l’ex Betis, ma al momento sembra che la storia tra Fabian ed il Napoli continuerà almeno per altri 3 anni.

